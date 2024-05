Alto contraste

Onde assistir Santos x Brusque ao vivo - Campeonato Brasileiro Série B neste domingo (19/05/2024). Foto: Raul Baretta/Santos FC

E começamos mais um emocionante confronto pela Rodada 6 do Campeonato Brasileiro Série B, neste domingo, 19 de maio de 2024, às 11h00 de Brasília. O Santos enfrenta o Brusque em busca da vitória para subir na tabela e se aproximar do G4. O time da casa vem com tudo para cima do adversário, buscando impor seu ritmo de jogo desde o início. Já o Brusque, não vai facilitar as coisas e promete uma partida equilibrada, com muita disputa no meio de campo. Quem sairá vitorioso deste duelo? Só acompanhando para descobrir!

