Operação 'Campo Minado' desmantela esquema de tráfico de drogas em Cáceres Em uma ação conjunta que abalou as estruturas do tráfico de drogas no bairro Marajoara em Cáceres, a Polícia Civil deflagrou na manhã...

Operação ‘Campo Minado’ explode tráfico de drogas em Cáceres

Em uma ação conjunta que abalou as estruturas do tráfico de drogas no bairro Marajoara em Cáceres, a Polícia Civil deflagrou na manhã desta quinta-feira (23) a Operação Campo Minado.

