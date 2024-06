Operação conjunta resgata jovem mantido em cativeiro em Lucas do Rio Verde

Em uma ação rápida e precisa, uma operação conjunta entre a Guarda Civil Municipal, a Cavalaria e a Polícia Judiciária Civil culminou no resgate de um jovem mantido em cativeiro na Vila do Chaves, em Lucas do Rio Verde.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.