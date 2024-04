Operação policial fecha farmácia usada em lavagem de dinheiro do tráfico

Alto contraste

A+

A-

Operação apreendeu R$ 190 mil em medicamentos de farmácia usada em lavagem de dinheiro do tráfico. Operação apreendeu R$ 190 mil em medicamentos de farmácia usada em lavagem de dinheiro do tráfico. (Cenário MT)

A Operação Follow the Money, deflagrada nesta semana pela Polícia Civil para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas de uma facção criminosa, em Sinop, resultou no fechamento de uma farmácia que era usada para dissimular as transações ilícitas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Leia mais em CenárioMT

• Tentativa de homicídio em bar de Cáceres deixa cinco pessoas feridas

• Adolescente morre em acidente de moto em Nova Monte Verde

• Identificado piloto que morreu em queda de avião em Lucas do Rio Verde

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.