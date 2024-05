Operação policial resulta na detenção de cinco suspeitos por formação de quadrilha

Policiais militares da Força Tática do 12º Batalhão prenderam, na madrugada desta quarta-feira (08.05), quatro homens e apreenderam um adolescente de 16 anos suspeitos por formação de quadrilha, tráfico de drogas e receptação, no bairro Novo Horizonte III, em Sorriso (397 km de Cuiabá). Com eles, as equipes recuperaram um veículo roubado e recolheram oito celulares, 26 porções de maconha e outras cinco de cocaína.

