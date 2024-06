Cenário MT |Do R7

Operação Ragnatela: Desvendando a lavagem de dinheiro em Casas Noturnas de Cuiabá Em uma ação conjunta e contundente, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Mato Grosso (FICCO/MT), com o apoio do CIOPAER...

‘Operação Ragnatela’ desarticula organização criminosa envolvida em lavagem de dinheiro com Casas Noturnas em Cuiabá

Em uma ação conjunta e contundente, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Mato Grosso (FICCO/MT), com o apoio do CIOPAER e do GAECO/MPMT, deflagrou na manhã desta quarta-feira (5/6) a Operação Ragnatela.

