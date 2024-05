Cenário MT |Do R7

Operação Ronuro: Polícia apreende caminhão com madeira ilegal em Mato Grosso A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada do Meio Ambiente (Dema), deflagrou no sábado (18.05) a terceira fase da Operação...

Alto contraste

A+

A-

Polícia Civil apreende caminhão com madeira ilegal e indicia três por crime contra o meio ambiente_664f770736e01.jpeg

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada do Meio Ambiente (Dema), deflagrou no sábado (18.05) a terceira fase da Operação Ronuro na cidade de Feliz Natal (536 km ao norte de Cuiabá), com o objetivo de combater a organização criminosa instalada na cidade voltada para extração de madeira ilegal da Reserva Estação Ecológica Rio Ronuro.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• Saúde orienta sobre uso de cigarros eletrônicos

• Polícia apreende caminhão com madeira ilegal em Mato Grosso

• Polícia recupera oito motocicletas furtadas em Mato Grosso



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.