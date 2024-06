Palestra em Lucas do Rio Verde abordará integração de pagamentos eletrônicos ao comércio A integração das notas fiscais com os meios de pagamento eletrônicos usados nas operações de venda ao consumidor será um dos temas...

Alto contraste

A+

A-

A integração das notas fiscais com os meios de pagamento eletrônicos usados nas operações de venda ao consumidor será um dos temas abordados em palestra que acontecerá esta semana em Lucas do Rio Verde. A iniciativa é da Sala do Empreendedor em parceria com a Prefeitura Municipal e com o Sebrae.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• Palestra vai abordar mudanças na integração de pagamentos eletrônicos ao comércio

• Aedes aegypti: avanço das doenças em Mato Grosso revela cenário alarmante

• PRD realiza encontro visando às eleições de outubro



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.