Palestra sobre o Cadastro Ambiental Rural: Destaque no Show Safra

Alto contraste

A+

A-

Cenário MT Cenário MT (Cenário MT)

O Show Safra entra em seu quarto dia nesta quinta-feira (21) e terá uma programação com palestras de vários segmentos. O grande destaque é uma palestra sobre o CAR – Cadastro Ambiental Rural, que acontecerá no final do dia no auditório principal da Fundação Rio Verde, organizadora do Show Safra.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Leia mais em CenárioMT

• Palestra sobre o Cadastro Ambiental Rural é o grande destaque no 4º dia do Show Safra

• Ex-Senador Gilberto Goellner recebe mérito O Semeador durante Show Safra

• BRF: Aumento do número de abate de frangos terá impacto positivo na economia luverdense

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.