Tricampeão! O Palmeiras venceu o Santos por 2 a 0 na noite deste domingo (7), no estádio Allianz Parque, em São Paulo e faturou o título do Campeonato Paulista. No jogo de ida, o Peixe ganhou por 1 a 0, na Vila Belmiro.

