Palmeiras empata com o Botafogo e avança na Copa do Brasil O Palmeiras ficou no empate por 0 a 0 com o Botafogo-SP na noite desta quinta-feira (23), no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto...

Lance de Botafogo-SP x Palmeiras. Foto: Cesar Greco/Ag. Palmeiras

O Palmeiras ficou no empate por 0 a 0 com o Botafogo-SP na noite desta quinta-feira (23), no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. A partida valeu pelo confronto de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

