Participe da campanha de doação de sangue em Lucas do Rio Verde neste sábado!

Campanha de doação de sangue será neste sábado (18), em Lucas do Rio Verde

A quinta campanha de doação de sangue de 2024 já tem data marcada, em Lucas do Rio Verde. As coletas serão realizadas neste sábado, dia 18 de abril, na Unidade de Saúde do Cerrado.

