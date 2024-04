Pepê Gonçalves conquista vaga para Paris 2024 na canoagem slalom

Alto contraste

Jogos Pan-americanos Santiago 2023, Canoagem Slalom, pepê gonçalves Por: Gaspar Nóbrega/COB/Direitos Reservados Jogos Pan-americanos Santiago 2023, Canoagem Slalom, pepê gonçalves Por: Gaspar Nóbrega/COB/Direitos Reservados (Cenário MT)

O brasileiro Pepê Gonçalves garantiu a classificação para a próxima edição dos Jogos Olímpicos, que serão disputados em Paris (França), ao vencer a prova do K1 (caiaque) da seletiva de canoagem slalom disputada nesta quinta-feira (14) no Parque Radical de Deodoro, no Rio de Janeiro.

