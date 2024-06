Pesquisadores da Unemat se unem em prol do Pantanal Pesquisadores da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) participam de um filme de conscientização em prol do bioma Pantanal...

Pesquisadores da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) participam de um filme de conscientização em prol do bioma Pantanal. Além das belas imagens do Pantanal, o documentário traz depoimentos das populações ribeirinhas que vivem da pesca e da coleta de iscas, as preocupações de especialistas que estudam o bioma e de pessoas que buscam fazer a diferença em prol do Rio Paraguai e consequentemente do Pantanal.

