Cenário MT |Do R7

Polícia Civil deflagra operação contra o tráfico doméstico de drogas em Mato Grosso A Delegacia da Polícia Civil de Jaciara, no sul do estado, deflagrou nesta quinta-feira (20.06) a Operação Purgato II para cumprimento...

Alto contraste

A+

A-

Operação da Polícia Civil cumpre 21 mandados de buscas contra o tráfico doméstico de drogas em Jaciara _66740b3649124.jpeg

A Delegacia da Polícia Civil de Jaciara, no sul do estado, deflagrou nesta quinta-feira (20.06) a Operação Purgato II para cumprimento de 21 mandados judiciais de busca e apreensão. O foco da operação é o combate ao tráfico de drogas varejista e à atuação de integrantes de organização criminosa no município de Jaciara.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• Operação contra o tráfico doméstico de drogas em Mato Grosso

• Mato Grosso proíbe exploração de gás de folhelho

• Onde assistir Argentina x Canadá ao vivo - Copa América nesta quinta-feira (20/06/2024)



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.