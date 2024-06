Cenário MT |Do R7

PRD promove encontro para preparar pré-candidatos às eleições municipais O diretório municipal do Partido Renovação Democrática (PRD) promoveu uma reunião com o objetivo de fortalecer a integração e a preparação...

Alto contraste

A+

A-

Prefeitura de Lucas do Rio Verde suspende atendimento ao público em função do Corpus Christi

O diretório municipal do Partido Renovação Democrática (PRD) promoveu uma reunião com o objetivo de fortalecer a integração e a preparação dos pré-candidatos a vereador para as eleições municipais de outubro deste ano. O encontro foi realizado na noite desta quarta-feira (12).

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• PRD realiza encontro visando às eleições de outubro

• Assembleia Legislativa de Mato Grosso aprova criação do Fundo Amigo da Floresta

• Colisão entre duas motocicletas na BR-163 deixa dois feridos em Lucas do Rio Verde



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.