Preço da cesta básica em Cuiabá tem queda em maio

Maio encerra com recuo no preço da cesta básica em Cuiabá; média mensal é a menor do ano

Após quatro semanas de consecutivas altas nos preços, a cesta básica apurada na capital mato-grossense registrou o primeiro recuo no mês de abril, de 1,61%, contribuindo, assim, para deixar o preço do mantimento a R$ 768,30, a mais baixa em comparação com os primeiros meses do ano.

