Prédios do MPF em Mato Grosso adotam energia solar para reduzir custos e impacto ambiental

Prédios do MPF em Mato Grosso já estão recebendo placas solares

O Ministério Público Federal (MPF) em Mato Grosso informa que a instalação de sistemas de geração de energia elétrica conectado à rede com módulos fotovoltaicos já está em andamento nos edifícios das Procuradorias da República nos Municípios (PRMs) de Cáceres e Sinop. O novo sistema de fornecimento de energia minimiza gastos com energia elétrica nos edifícios do órgão de forma significativa, e além de gerar energia limpa, assegura a execução de ações que atendem as políticas de responsabilidade ambiental do MPF.

