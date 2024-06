Prefeitura de Lucas do Rio Verde promove leilão de 304 lotes em Itambiquara A Prefeitura de Lucas do Rio Verde informa que realizará, no dia 27 de junho, um leilão destinado a venda de imóveis no loteamento...

(Foto: Ascom Prefeitura/Reprodução)

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde informa que realizará, no dia 27 de junho, um leilão destinado a venda de imóveis no loteamento Itambiquara, distrito que pertence ao município. A todo serão comercializados 304 terrenos, podendo participar do certame pessoas físicas e jurídicas desde que obedeçam às normas do Edital de Leilão Presencial de nº 005/2024.

