Prepare-se para um dia repleto de emoções no mundo do futebol! Prezados espectadores, preparem-se para um dia repleto de emoções no mundo do futebol! Hoje teremos 25 jogos imperdíveis divididos...

Alto contraste

A+

A-

ONDE-ASSISTIR-confira-os-jogos-ao-vivo-Imagem-Canva

Prezados espectadores, preparem-se para um dia repleto de emoções no mundo do futebol! Hoje teremos 25 jogos imperdíveis divididos em 7 competições diferentes. Então não percam tempo e confiram a lista de jogos que acontecerão nesta quinta-feira (02/05/2024). Venham torcer e se emocionar com as partidas que prometem muita adrenalina e rivalidade em campo. Não percam essa oportunidade de acompanhar de perto o melhor do futebol mundial!

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• Jogos de hoje - Confira a agenda esportiva desta quinta-feira (02/05/2024)

• Criminosos agiam com extrema crueldade, mantendo a vítima em cativeiro e desativando rastreador do caminhão

• Marido é preso após agredir mulher e incendiar residência



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.