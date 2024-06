Procurador-Geral de Justiça de Mato Grosso questiona aumento de salários em Pontes e Lacerda

Alto contraste

Procurador-Geral de Justiça de Mato Grosso questiona aumento de salários de prefeito e secretários em Pontes e Lacerda

O procurador-geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, Deosdete Cruz Junior, ingressou com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) contestando duas normas municipais de Pontes e Lacerda, que resultaram no aumento dos subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. As leis em questão, 2.043/22 e 2.415/23, foram promulgadas após as eleições de outubro de 2022 e começaram a vigorar no início de 2023, dentro do atual período legislativo (2021/2024).

