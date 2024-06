Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso lança Cartilha Eleitoral 2024 para orientar servidores A Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso (PGE-MT) lançou a Cartilha Eleitoral 2024 com o objetivo de orientar os servidores...

Cenário MT|Do R7 07/06/2024 - 16h24 (Atualizado em 07/06/2024 - 16h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share