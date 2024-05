Programa de residência em inteligência artificial promete revolucionar agroindústrias de MT

Cenário MT |Do R7

Alto contraste

A+

A-

![CDATA[

A inteligência artificial surgiu como uma das tecnologias revolucionárias de nosso tempo, que pode ser implementada em diversos setores, inclusive em agroindústrias. E com o objetivo de gerar maior competitividade na agroindústria mato-grossense, o Instituto Senai de Tecnologia (IST MT), por meio do SenaiHub, lançou o programa de residência em inteligência artificial, que as empresas interessadas podem aderir.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• Campanha Juntos Somos Mais arrecada mais de 228 toneladas de doações para o RS

• Família de professor assassinado por adolescentes em Mato Grosso ainda aguarda sepultamento

• Semáforo na Avenida Pará com Tocantins garante mais segurança para motoristas e pedestres em Lucas do Rio Verde



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.