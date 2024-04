Projeto Nós Podemos Nadar: Academia de musculação é anunciada para fortalecer atletas O “Projeto Nós Podemos Nadar”, que nasceu em Lucas do Rio Verde há mais de 25 anos, mais uma vez se destaca no estado de Mato Grosso...

O “Projeto Nós Podemos Nadar”, que nasceu em Lucas do Rio Verde há mais de 25 anos, mais uma vez se destaca no estado de Mato Grosso, como projeto social de ensino de natação. Além de formar cidadãos e retirar crianças e adolescentes das ruas, a iniciativa que forma campeões, ganhará uma academia de musculação, para auxiliar no fortalecimento e recuperação dos atletas.

