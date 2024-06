Promotor de Justiça destaca desafios na formalização da rede de atendimento a idosos em Mato Grosso

Alto contraste

A formalização da rede de atendimento aos casos de violência contra a pessoa idosa, com definição e padronização dos fluxos, ainda é um desafio em Mato Grosso. Nesta quarta-feira (12), em entrevista à Rádio CBN Cuiabá, o coordenador do Centro de Apoio Operacional da Pessoa Idosa, promotor de Justiça Claudio Cesar Matteo Cavalcante, destacou que as instituições estão atuando de forma paralela, especialmente em relação às denúncias recebidas pelo disque 100 do Governo Federal.

