Que vacilo! Mixto perde para o Capital e sai do G-4 na Série D

O Mixto perdeu por 1 a 0 para o Capital-TO na noite desta quarta-feira (12), no estádio Nilton Santos, em Palmas. A partida valeu...

Mixto de Cuiabá. Foto: Gabriel Duenhas/ Mixto EC

O Mixto perdeu por 1 a 0 para o Capital-TO na noite desta quarta-feira (12), no estádio Nilton Santos, em Palmas. A partida valeu pela oitava rodada do grupo A5 do Campeonato Brasileiro da Série D.

