Reforma do Aeroporto de Cáceres: Avanços e Investimentos As obras de reforma e melhorias no Aeroporto Nelson Dantas, de Cáceres, avançaram, com a conclusão da obra de restauração das pistas...

As obras de reforma e melhorias no Aeroporto Nelson Dantas, de Cáceres, avançaram, com a conclusão da obra de restauração das pistas. O projeto de construção do novo terminal de embarque e desembarque está 60% executado. O valor do investimento é de R$ 12,1 milhões.

