Cenário MT |Do R7

Reunião estratégica para prevenção de queimadas em Lucas do Rio Verde Em uma reunião realizada nesta segunda-feira, representantes da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Lucas do Rio Verde,...

Alto contraste

A+

A-

Em uma reunião realizada nesta segunda-feira, representantes da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Lucas do Rio Verde, Ministério Público, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil se encontraram para discutir estratégias preventivas durante o período proibitivo de queimadas, especialmente considerando os riscos no período pós-colheita do milho, quando há uma grande quantidade de palhada seca nas propriedades rurais.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• MPF investiga Impactos das greves no atendimento do hospital universitário em Mato Grosso

• Reunião define estratégias de prevenção para período proibitivo de queimadas

• Município mais alfabetizado do estado, Lucas do Rio Verde abre inscrições e busca erradicar analfabetismo



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.