Revelada a sentença: Condenado a 17 anos de prisão por feminicídio em Rondonópolis Nesta terça-feira (18), no município de Rondonópolis, um réu foi condenado a 17 anos de prisão pelo feminicídio de sua esposa, ocorrido...

Condenado a 17 anos de prisão por feminicídio em Rondonópolis

Nesta terça-feira (18), no município de Rondonópolis, um réu foi condenado a 17 anos de prisão pelo feminicídio de sua esposa, ocorrido em dezembro de 2022. O julgamento, realizado pelo Tribunal do Júri, reconheceu as qualificadoras apresentadas pelo Ministério Público, que argumentou que o crime foi cometido por motivo torpe, utilizando-se de recursos que dificultaram a defesa da vítima e em contexto de violência doméstica e familiar.

