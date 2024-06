Cenário MT |Do R7

Seciteci está com vagas abertas para seletivo em duas áreas - Oportunidade de Cursos Técnicos em Lucas do Rio Verde A Prefeitura de Lucas do Rio Verde informa que a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação – Seciteci, unidade de Lucas...

Alto contraste

A+

A-

(Foto: Ascom Prefeitura)

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde informa que a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação – Seciteci, unidade de Lucas do Rio Verde, está com inscrições abertas para dois cursos técnicos. Ao todo são 80 vagas, sendo 40 para Técnico em Administração e outras 40 vagas para o curso Técnico em Agricultura.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Leia mais em CenárioMT



• Lucas do Rio Verde tem resultados efetivos com Botão do Pânico e Patrulha Maria da Penha no combate à violência doméstica

• Seciteci está com vagas abertas para seletivo em duas áreas

• Empresário morre eletrocutado durante manutenção em Juara



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.