Seleção de Vôlei Luverdense/LEC conquista o 17º Nortão Cup de Voleibol

(Foto: Reprodução) (Foto: Reprodução) (Cenário MT)

O fim de semana foi de conquistas para o esporte de Lucas do Rio Verde. A Seleção de Vôlei Luverdense/LEC foi campeã do 17º Nortão Cup de Voleibol. A competição aconteceu no último final de semana, na cidade de Sorriso, e contou com a participação de oito equipes de Lucas do Rio Verde.

