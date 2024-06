Semana de Política Sobre Drogas: Evento em Lucas do Rio Verde debaterá ações preventivas e de enfrentamento O Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas, em parceria com a Secretaria de Assistência Social de Lucas do Rio Verde, está finalizando...

Cenário MT|Do R7 17/06/2024 - 09h23 (Atualizado em 17/06/2024 - 09h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share