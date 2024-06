Senac oferece oportunidades de cursos gratuitos em Lucas do Rio Verde A Secretaria de Assistência Social e Habitação, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac, está com inscrições...

Senac oferta cursos gratuitos em Lucas do Rio Verde: inscrições abertas

A Secretaria de Assistência Social e Habitação, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac, está com inscrições abertas para cursos gratuitos em diversas áreas em Lucas do Rio Verde. As vagas são para os seguintes cursos:

