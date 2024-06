Cenário MT |Do R7

Senai MT oferece cursos de capacitação em sistemas ferroviários em Mato Grosso O Sistema Federação das Indústrias de Mato Grosso (Sistema Fiemt), por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai...

O Sistema Federação das Indústrias de Mato Grosso (Sistema Fiemt), por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai MT), inicia cursos de capacitação para trabalhadores que podem atuar nas obras da Ferrovia Estadual Senador Emílio Vuolo, que está sendo construída pela Rumo Logística com recursos 100% privados. Inicialmente, serão abertas 60 vagas, no mês de julho, para três formações: encarregado, servente de obras e carpinteiro.

