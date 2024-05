Cenário MT |Do R7

Simulador de capotamento: conscientização sobre segurança no trânsito Em ação conjunta com a 49ª Ciretran, a Prefeitura de Lucas do Rio Verde promoveu uma iniciativa educativa no centro da cidade, durante...

Alto contraste

A+

A-

Simulador de capotamento leva conscientização sobre segurança no trânsito na Praça dos Migrantes

Em ação conjunta com a 49ª Ciretran, a Prefeitura de Lucas do Rio Verde promoveu uma iniciativa educativa no centro da cidade, durante a campanha Maio Amarelo. Um simulador de capotamento foi instalado na Praça dos Migrantes, atraindo a atenção de pedestres e alunos de escolas locais.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• Simulador de capotamento leva conscientização sobre segurança no trânsito na Praça dos Migrantes

• Onde assistir Paysandu x Goiás ao vivo - Campeonato Brasileiro Série B nesta quarta-feira (15/05/2024)

• Mulher é esfaqueada pelo companheiro no Assentamento Caimã em Rondonópolis



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.