Sorriso: a 7ª cidade mais violenta do Brasil

Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública comprova que Sorriso é a 7ª cidade mais violenta do Brasil

O Atlas da Violência 2024, estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), lançado nesta terça-feira (18), acende um alerta vermelho para a segurança pública em Sorriso, Mato Grosso. A cidade, localizada a 420 km de Cuiabá, figura entre as 10 mais violentas do Brasil, ocupando a preocupante 7ª posição no ranking nacional, quando se consideram municípios com mais de 100 mil habitantes.

