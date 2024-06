Sorteada com moto 0km compartilha emoção de ganhar prêmio da CDL

Cenário MT |Do R7

A CDL de Lucas do Rio Verde fez ontem (04) a entrega da premiação da campanha Amor em Dobro. A ação, que visa o fortalecimento do comércio luverdense, acontece em comemoração ao Dia das Mães e dos Namorados, realizando sorteios em maio e junho. Nem todos os ganhadores puderam participar da cerimônia de entrega da premiação. No entanto, eles receberão os prêmios sorteados semana passada conforme agendamento da entidade.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

