Suspeito morre em confronto com a Polícia Militar em Rondonópolis - Detalhes do Confronto Um homem de 30 anos, morreu na noite de ontem (13) após um confronto com a Polícia Militar, ocorrido no km 10 da MT-130, zona rural...

Cenário MT|Do R7 14/06/2024 - 10h14 (Atualizado em 14/06/2024 - 10h14 ) twitter

