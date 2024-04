Tesouro Nacional divulga Relatório de Projeções Fiscais com cenários e trajetórias

Alto contraste

A+

A-

Tesouro publica Relatório de Projeções Fiscais com cenários e trajetórias para avaliar possibilidades do panorama fiscal - Foto: José Cruz/ Agência Brasil Tesouro publica Relatório de Projeções Fiscais com cenários e trajetórias para avaliar possibilidades do panorama fiscal - Foto: José Cruz/ Agência Brasil (Cenário MT)

O Tesouro Nacional divulgou, nesta sexta-feira (15), a 4ª Edição do Relatório de Projeções Fiscais, publicação que tem como objetivo compartilhar com a sociedade reflexões relevantes para melhor compreensão do atual panorama das finanças públicas da União, apresentando e discutindo projeções de 10 anos (2024-2033) para as principais variáveis fiscais da União, como receitas, despesas, resultado fiscal e endividamento.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Leia mais em CenárioMT

• Complexo Arena Pantanal recebe semifinal do Mato-grossense de Futebol e Estadual de Jiu Jitsu Esportivo

• Tesouro Nacional paga aos estados R$ 1,22 bilhão em dívidas garantidas pela União

• Tesouro publica Relatório de Projeções Fiscais com cenários e trajetórias para avaliar possibilidades do panorama fiscal

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.