Tragédia em Água Boa (MT): Taxista é encontrado morto em estrada vicinal

Taxista é encontrado morto em estrada vicinal em Água Boa (MT)

Na manhã desta quarta-feira (19), o corpo do taxista Sérgio Santin, foi encontrado em uma estrada vicinal que dá acesso à comunidade Milton da Areia, no município de Água Boa (MT). A vítima foi encontrada caída ao solo, a cerca de 20 metros de seu veículo, um Onix branco, que estava com o motor ligado.

