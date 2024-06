Cenário MT |Do R7

Tragédia em Barra do Garças: Jovem é morto a tiros Um jovem de 22 anos, identificado como Morenilson da Silva Arruda, foi morto a tiros na noite deste domingo (16), no bairro Maracanã...

Alto contraste

A+

A-

Jovem é morto a tiros em Barra do Garças

Um jovem de 22 anos, identificado como Morenilson da Silva Arruda, foi morto a tiros na noite deste domingo (16), no bairro Maracanã, em Barra do Garças. A vítima foi encontrada sem vida por volta das 18h40, caída na calçada, meio-fio e asfalto, com o tórax voltado para o solo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• Onde assistir Chapecoense x Operário-PR ao vivo - Campeonato Brasileiro Série B nesta segunda-feira (17/06/2024)

• Onde assistir Atlético-MG x Palmeiras ao vivo - Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira (17/06/2024)

• Onde assistir Áustria x França ao vivo - Eurocopa nesta segunda-feira (17/06/2024)



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.