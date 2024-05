Cenário MT |Do R7

Tragédia em garimpo de Mato Grosso: homem morre após desabamento No fim da tarde do último sábado (18), um desabamento no garimpo Cuambra, localizado em Peixoto de Azevedo, Mato Grosso, resultou...

No fim da tarde do último sábado (18), um desabamento no garimpo Cuambra, localizado em Peixoto de Azevedo, Mato Grosso, resultou na trágica morte de um trabalhador. A vítima, identificada como Valdeci de Souza, de 51 anos, foi encontrada sem vida durante a noite.

