Tragédia em Lucas do Rio Verde: Corpo de adolescente desaparecido é encontrado após 7 dias de buscas

Corpo de adolescente desaparecido no Rio Verde é encontrado após 7 dias de buscas

Na manhã desta quinta-feira (20), o corpo do adolescente de 12 anos, foi encontrado às margens do Rio Verde, em Lucas do Rio Verde. O menino estava desaparecido desde a tarde da última sexta-feira (14), após desaparecer nas águas, nas proximidades da ponte Morocó e se afogar.

