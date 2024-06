Tribunal de Contas de Mato Grosso investiga consórcios intermunicipais de saúde

Cenário MT |Do R7

O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) deu início na sexta-feira (7) a um abrangente exame dos 13 consórcios intermunicipais de saúde que operam no estado. Em uma reunião ampliada, convocada pelo presidente do TCE-MT, conselheiro Sérgio Ricardo, foram abordados os principais desafios do setor e discutidas estratégias para uma gestão mais eficiente dos serviços de saúde prestados em 125 municípios. O encontro resultou na proposta de criação de uma mesa técnica para aprofundar a análise e buscar soluções.

