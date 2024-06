Última chance: Inscrições para estágio no TRT em Jornalismo, Direito e Psicologia Terminam nesta esta quinta-feira (20) as inscrições de estágio de pós-graduação no Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso (...

Terminam nesta esta quinta-feira (20) as inscrições de estágio de pós-graduação no Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso (TRT/MT) para as áreas de Jornalismo, Psicologia e Direito. Os selecionados vão receber bolsa de R$2.200 e auxílio-transporte de R$ 9,90 por dia trabalhado.

