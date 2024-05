União Rondonópolis sofre primeira derrota na Série D e deixa G-4 O União Rondonópolis perdeu por 2 a 1 para o Brasiliense na tarde deste domingo (26), no estádio Boca do Jacaré, em Brasília. A partida...

Lance de Brasilense x União Rondonópolis. Foto: Igo Estrela/Metrópoles

O União Rondonópolis perdeu por 2 a 1 para o Brasiliense na tarde deste domingo (26), no estádio Boca do Jacaré, em Brasília. A partida valeu pela quinta rodada do grupo A5 do Campeonato Brasileiro da Série D.

