Vereadores aprovam repasse de R$ 50 mil para Grupo Escoteiro em Lucas do Rio Verde

Foi aprovado, em primeira e única votação nominal, o projeto de lei que autoriza o município a firmar termo de fomento com o Grupo Escoteiro Calango de Lucas do Rio Verde. Com isso, a entidade poderá receber R$ 50 mil para aquisição de um contêiner para a instalação de sua sede administrativa. Durante a discussão do projeto, vários vereadores destacaram o papel da Câmara de Vereadores, já que os recursos foram viabilizados graças à economia feita pelo Legislativo no ano passado.

