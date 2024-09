Após audiência de custódia, Deolane Bezerra vai continuar na cadeia em Pernambuco Influenciadora foi presa há uma semana, chegou a ter habeas corpus autorizado, mas voltou à cadeia por descumprir medidas judiciais Cidades|Do R7 11/09/2024 - 14h02 (Atualizado em 11/09/2024 - 14h13 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Justiça mantém Deolane presa após audiência de custódia

A Justiça de Pernambuco realizou audiência de custódia no começo da tarde desta quarta-feira (11) e decidiu que a advogada Deolane Bezerra vai continuar presa preventivamente na Colônia Penal Feminina de Buíque, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a assessoria de imprensa do TJ-PE (Tribunal de Justiça de Pernambuco), a audiência foi feita de forma virtual.

A influenciadora e a mãe dela, Solange Bezerra, foram presa na quarta-feira (04) pela Policia Civil de Pernambuco sob suspeita de lavagem de dinheiro e participação em jogos ilegais. Ambas foram alvo da operação integration. Na última