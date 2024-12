Operação contra policiais militares da BA apreende armas e munição; veja imagens O MPBA (Ministério Público da Bahia) realizou buscas nesta sexta-feira (6) em endereços ligados a cinco policiais militares suspeitos de integrarem um grupo de extermínio. As investigações apontaram indícios de uma “execução sumária” durante as prisões de Breno Murilo da Cruz Dantas e Ítalo Mendes da Silva, em setembro de 2021. Durante as buscas, foram apreendidos simulacro de armas, armas, munições, celulares e materiais eletrônicos. A operação contou com o apoio da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia.

