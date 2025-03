Veja imagens da operação que prendeu suspeitos de ajudar em fuga em Mossoró (RN) Mais de 200 policiais federais cumprem, nesta terça-feira (11), 27 mandados de prisão – entre preventivas e temporárias – e 31 de busca e apreensão contra integrantes de uma facção criminosa do Rio de Janeiro suspeitos de envolvimento na fuga de dois presidiários da Penitenciária Federal de Mossoró (RN), em fevereiro de 2024. A Justiça do Rio Grande do Norte também determinou o bloqueio de 32 contas bancárias e o congelamento de R$ 22,5 milhões dos investigados. Na época, os detentos Rogério da Silva Mendonça, de 35 anos, e Deibson Cabral Nascimento, de 33, conseguiram escapar do complexo penitenciário de segurança máxima e foram capturados em Marabá (PA), 50 dias após a fuga.

11/03/2025

